Sunainika Singh joins Coca-Cola as Senior Marketing Director, Nutrition Category

Singh brings over a decade of experience at Mondelēz, leading award-winning campaigns and doubling growth for India’s top premium biscuit brands

BestMediaInfo Bureau
New Delhi: Sunainika Singh has joined The Coca-Cola Company as Senior Marketing Director for the Nutrition Category, based in Gurugram.

She previously spent over 11 years at Mondelēz International, most recently as Marketing Director for Biscuits & Bakes, where she oversaw business strategy, doubling growth and establishing Oreo as India’s top premium biscuit brand. 

Singh led award-winning campaigns including Oreo Pongal, Oreo x Stranger Things, and Cadbury Chocobakes, winning Cannes Lions, Grand Prix at Spikes Asia, and recognition from Kantar and Nielsen.

Her earlier roles included Senior Manager of Chocolate Innovations, Regional Category Marketing Manager for Biscuits in AMEA, and Senior Brand Manager for Cadbury Dairy Milk in Asia Pacific. Singh has extensive experience in brand strategy, innovation, marketing campaigns, and consumer insights across India and Southeast Asia.

