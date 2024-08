Navabharat Group’s Chairman Vinod Ramgopal Maheshwari passes away

New Delhi: Vinod Ramgopal Maheshwari, media magnate and Chairman of Navbharat Group, died in Mumbai on the morning of August 12.

He had been fighting dengue and was moved to Mumbai for treatment, where he passed away.

In his tribute, Union Minister Nitin Gadkari expressed profound sorrow over Maheshwari’s death. He praised Maheshwari for giving a voice to Central India and upholding journalistic values through Navbharat.

नवभारत समूह के अध्यक्ष विनोद माहेश्वरी जी के निधन का समाचार सुनकर अतीव दु:ख हुआ। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। मध्य भारत में नवभारत के माध्यम से उन्होंने हमेशा लोगों की आवाज बुलंद की। पत्रकारिता के मुल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। कई दशकों से मेरा उनके साथ व्यक्तिगत स्नेह रहा… — Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) August 12, 2024

Gadkari shared a personal connection with Maheshwari spanning decades, mourning the loss of a dear friend. He offered prayers for Maheshwari's soul and strength for his family.